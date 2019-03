Kellan Lutz es fan de Kendall y Kylie Jenner

cada vez tienen más seguidores famosos

Kylie y Kendall Jenner siguen cosechando éxitos fuera del reality show en el que se dieron a conocer, 'Keeping Up With The Kardashians'. Además de la buena genética y la fortuna que amansa su familia, las hermanas se están ganando el afecto de otras celebrities como Kellan Lutz que ha confesado lo fantásticas que le parecen las Jenner. Estas adolescentes vienen pisando fuerte y están decididas a hacerse un hueco dentro del mundo de la televisión y las celebrities.