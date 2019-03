Keira Knightley: "No voy a ser madre y ama de casa"

Cuando se es actriz de prestigio, famosa, rica y guapa, hay ciertas cosas por las que no se puede pasar. Eso es lo que Keira Knightley ha expresado en su última entrevista, para la conocida revista Vogue. La protagonista de ‘Piratas del Caribe' ha posado de forma espectacular, con diseños de alta costura de Chanel, aprovechando la promoción de su próxima película: 'Anna Karenina'; y ya de paso ha soltado algunas perlitas como que a ella, eso de ser ama de casa… ¡no le va!

Recién comprometida con el músico James Righton, componente de los Klaxons, la joven de 27 años parece que ya prepara lo que será su vida de casada. ¡Eso sí! Keira lo ha dejado muy claro en sus declaraciones: “No quiero negar mi feminidad. ¿Pero querer ser madre y ama de casa? No”.

Eso de fregar, cambiar pañales e ir a la compra no entra en sus planes y es del todo respetable, pero… ¿su chico aceptará esas condiciones? La vida en Hollywood es dura y no hay tiempo para tanto, así lo ha confesado ella misma asegurando que no tiene vida más allá de su trabajo, y que está deseando parar el ritmo para no estar siempre en modo “on”.

Y es que, el ser una chica de éxito no siempre es maravilloso, y la persecución de la prensa es algo que agobia bastante. Una forma de vida que parece, por el momento, no va a cambiar… ¡es lo que tiene ser una de las más solicitadas y deseadas, Keira!