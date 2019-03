Keira Knightley: 'La timidez me paraliza'

Es inglesa, tiene 26 años y posee una belleza arrebatadora. Keira Knightley vuelve a ser noticia gracias a 'Nunca me abandones', su última película basada en la novela de Kazuo Ishiguro.

Por eso, la revista Elle no ha querido perder la oportunidad de entrevistarla y vestirla con las propuestas de Tom Ford para primavera verano.

Una entrevista en la que se muestra a la Keira más íntima y donde confiesa sentirse atrapada por su extrema timidez. “Entrar en una habitación llena de gente me parece terrorífico. La timidez me paraliza. El otro día fui a una fiesta, estaba de pie en una esquina, no encontraba nada que decir y salí corriendo”.

Parece que los focos, las fiestas, photocalls y alfombra roja no terminan de hacer que Knightley se relaje en público y prefiere pasar desapercibida. Sin conserguirlo, pues se ha convertido no sólo en la actriz inglesa con más éxito en Hollywood, sino en un icono de estilo para muchos de sus seguidores, aunque ella no llegue a entenderlo. “Me avergüenza confesar que no soy muy buena cuando se trata de decidir qué mepondré a primera hora de la mañana. Por eso admiro muchísimo a la gente que realmente vive la moda”. No importa, Keira, para nosotros siempre estás estupenda.