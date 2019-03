Keira Knightley rompe con su novio

SE HA QUEDADO SIN PIRATA QUE LE QUIERA

La actriz Keira Knightley se ha separado de su novio tras cinco años de relación. La ex pareja de enamorados no ha podido sobrevivir a la presión que la prensa ejercía sobre ellos. La actriz de ‘Piratas del Caribe’ está muy triste, tanto que no ha podido comunicar la noticia ella misma.