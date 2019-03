Keira Knightley revela que lleva usando peluca cinco años

Cuando pensamos en una persona famosa creemos que los problemas cotidianos no les afectan pero nada más lejos de la realidad. La última en hacer una gran confesión públicamente ha sido la actriz Keira Knightley quien ha revelado que lleva cinco años usando peluca.

Estas declaraciones las ha concedido la intérprete a la revista 'In Style' donde comenta: "Me he teñido de todos los colores posibles para mis películas. Ha sido una decisión tan horrible que mi cabello empezó a caer de forma alarmante", y es que las exigencias estilísticas de algunos de sus papeles en el cine junto a otros factores han aumentado sus problemas de alopecia como el estrés, el tipo de alimentación, o su embarazo.

Así, durante el embarazo de su hija y el postparto el cabello de Keira Knightley sufrió con los cambios hormonales y por ello ha tenido que rediseñar su look: "Yo siempre he tenido el pelo rizado pero desde que tuve a mi hija se ha vuelto más rebelde por lo que voy encontrándome rastas continuamente", aclara.

Por ello, alega que usar peluca es una de las mejores decisiones de su vida: "Durante los últimos cinco años he usado pelucas y creo que es lo mejor que le podría haber pasado a mi pelo".