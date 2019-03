Keany West podría haberle sido infiel a Kim Kardashian con una modelo

La mujer más embarazada del momento, Kim Kardashian, no estaría pasando por su mejor momento en su relación con el rapero Kanye West. La celebrity es el centro de todos los rumores dentro del panorama hollywoodiense desde que saliera a la luz una supuesta infidelidad por parte de su chico.

La amante en cuestión es una modelo de 24 años que responde al nombre de Leyla Ghobadi. La joven ha sido la encargada de proclamar los rumores de infidelidad por parte del cantante tras hacer unas declaraciones a la revista ‘Star’. Según ella lo hace por el bien de Kim debido a su estado: "Es malo, realmente malo. Es simplemente embarazoso. Pero si yo fuese Kim y estuviese a punto de tener un bebé, me gustaría saberlo", afirmaba.

Leyla ha declarado que se conocieron en el mes de julio de 2012 durante un concierto en Atlantic City donde ella baila y West pudo disfrutar de su baile. En ese mismo concierto también se encontraba Kim pero en la zona VIP ajena a lo que estaba pasando.

No sabemos si los rumores de infidelidad serán ciertos o no, pero lo que sí es cierto es que la ‘celeb’ no está en su mejor momento con su chico, y es que a estos rumores de ‘cuernos’ se le ha unido el enfado que ya tenía tras el fiestón que dio el rapero por su 36 cumpleaños en Nueva York mientras ella mantenía reposo en su casa de Los Ángeles.