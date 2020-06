Cuando un bebé está en camino, una de las tareas más difíciles de los padres es elegir el nombre adecuado. Orlando Bloom y Katy Perry se encuentran ahora mismo en ese momento de pensar y decidir qué nombre es el mejor para su futura hija.

A día de hoy, la pareja tiene unas cuantas opciones de nombres en mente, pero han decidido esperar a hacerlo público hasta que la bebé nazca. La cantante ha declarado en una entrevista en una radio estadounidense que ambos papás están muy emocionados, a pesar de que Bloom ya tiene un hijo de 9 años de una relación anterior.

Respecto a su embarazo, Katy Perry ha confesado que ha pasado "por todos los estados de ánimo". “Convertirte en madre por primera vez en mitad de una pandemia es complicado. He tenido ansiedad. He estado feliz. He estado deprimida. He sentido de todo."

Puedes ver el resto de las declaraciones en el vídeo.

