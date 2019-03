Katy Perry, Rihanna o Robbie Williams son algunas de las celebrities defensoras del fenómeno ovni

Quien es un total defensor del fenómeno ovni es el mismísimo Robbie Williams. El cantante ha confesado en más de una ocasión que quiere comprarse una isla en California y llenarla de naves extraterrestres. Además, muchas de sus canciones, hablan de este fenómeno. Otra estrella del panorama musical que confiesa haber tenido contacto con algún que otro 'marcianito' es Katy Perry. La estadounidense aseguraba a través de las redes sociales que había visto unas extrañas luces en el cielo de Hollywood, y en una entrevista publicada en 'The Sun', afirmaba que estaba convencida de que los alienígenas invadirán la tierra. "Espero que si vienen, ellos me reconozcan. Les diré que por favor no me maten, escribí una canción llamada E.T.", declaraba Perry. Canción que grabó junto a Kanye West, otra de las 'celebs' que cree firmemente en que hay vida en el más allá.

El padre de Rihanna es otro de los grandes defensores del fenómeno extraterrestre y la cantante de Barbados ha pasado muchas noches durante su infancia mirando al cielo buscando ovnis: "Mi padre me hacía sentar en los escalones durante toda la noche en busca de ovnis, lo hice durante años".

Otro cantante, el colombiano Juanes, ha contado la peculiar experiencia que vivió en Ginebra, donde mientras afinaba la guitarra veía unas luces extrañas que formaban figuras geométricas. Demi Lovato es otra de las grandes defensoras de este peculiar fenómeno: "Yo creo en los extraterrestres. Yo creo que sería demasiado egoísta de nosotros como humanidad a creer que somos las únicas formas de vida en el universo".