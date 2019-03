Katy Perry y Orlando Bloom se reencuentran poco después de su ruptura

Desde que Katy Perry y Orlando Bloom pusieron fin a su relación no habían vuelto a coincidir hasta ahora. La expareja se ha reencontrado en la fiesta que ha organizado Jennifer Meyer para celebrar su 40 cumpleaños. Ambos son amigos de la diseñadora y ninguno de los dos podía perderse el festejo aunque eso supusiera verse las caras por primera vez desde que acabaron con su noviazgo.

Tanto Perry como Bloom acudieron al evento y no tuvieron problema alguno en compartir espacio en la fiesta. Según han informado diferentes medios mantuvieron la cordialidad en todo momento e incluso se saludaron. "Ellos se cruzaron y estuvieron en la fiesta al mismo tiempo. Se saludaron el uno al otro pero no pasaron tiempo juntos", comentó una fuente a Us Magazine.

Aunque evitaron pasar tiempo juntos, la expareja disfrutó tranquilamente de la celebración. Está claro que a pesar de las diferencias que les llevaron a poner fin a su noviazgo, entre ellos sigue habiendo una buena relación y seguramente serán muchas las ocasiones en las que les veamos coincidir y se tratarán amablemente. Son una de estas parejas de Hollywood que han sabido separar sus problemas de pareja de las amistades y el ambiente que les rodea, y este primer reencuentro es una prueba de ello.