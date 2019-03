Katy Perry, Justin Bieber y One Direction, entre las celebrities acusadas de maltrato animal

EN MEDIO DEL ESCÁNDALO

Ayer os contábamos que Justin Bieber y su padre habían abandonado a su bulldog, Karma, al que habían arrojado por la ventana, con su entrenador. Una noticia que no ha gustado nada a sus seguidores ni a los defensores de los animales que ya acusan al principito del pop de maltrato animal. Pero no es el único famoso que se ve envuelto en una polémica así: Katy Perry, Lady Gaga, Jennifer Lopez, One Direction, Amaral, Thalía... ¡Son muchos los famosos que han sido acusado por los defensores de los animales!