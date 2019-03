Katy Perry, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio o Irina Shayk, entre las glamurosas invitadas a la gala amFAR 2016

Una año más tuvo lugar la gala amFAR. Un evento donde los VIPs demuestran su cara más solidaria para la lucha contra el SIDA. En este marco, los rostros más conocidos del panorama internacional unen fuerzas para recaudar fondos por esta causa a través de una subasta. Pero aunque lo importante es el objetivo de la gala, no nos podemos resistir a fichar los looks que llevan nuestros famosos favoritos.

Brillos, vestidos largos y cortos, maquillajes más recargados o naturales, todo vale para intentar definir la moda disco en un look, temática de este año. En el photocall destacó la modelo Alessandra Ambrosio, con un modelito que pocas se pueden permitir. Transparencias y escotazo, para suavizar apostó por un maquillaje muy natural. Su compañera, Adriana Lima, fue mucho más sobria y se decantó por un vestido negro. Una modelo más veterana, Heidi Klum, también acaparó numerosos flases con un traje en tono amarillo y pelo recogido.

Bella Hadid deslumbró con un peinado con efecto mojado dejando todo el protagonismo a sus pendientes XXL. Irina Shayk no se quedó atrás, siempre provocativa, decidió poner el acento en su escote. La modelo Doutzen Kroes enseñó sus interminables piernas y eligió el negro para no fallar con su look.

Elle Fanning, Jourdan Dunn, Karlie Kloss fueron algunas que tampoco se quisieron perder el sarao. La primera apostó por un recogido ‘messy’, la segunda por melena lisa y natual mientras que Kloss por acabado pulido. Otras modelos como Karolina Kurkova, Toni Garn o Lara Stone tampoco quisieron desaprovechar la oportunidad para respaldar la lucha contra el SIDA. ¡Bravo por ellas!