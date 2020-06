Katy Perry y Orlando Bloom están esperando a su primera hija juntos. Sin embargo, esta adorable pareja no siempre ha tenido buenos momentos. Debido a su ruptura en 2017, la cantante llegó a plantearse el suicidio, tal y como ha confesado en el programa SiriusXM de CBC.

La pareja comenzó su relación en 2016 y, un año más tarde, cortaron. En este tiempo de ruptura, Katy Perry publicó un álbum, Witness, que no tuvo mucho éxito. Ante esta situación, Katy se hundió: "Había dado mucho y literalmente me partió por la mitad. Había roto con mi novio”. Pero la separación no duró mucho y volvieron a estar juntos más tarde ese mismo año".

A pesar de estos baches, Katy logró superarlos con ayuda de la fe y con la vuelta, en 2018, de su relación con Orlando Bloom. Ahora ambos esperan a que nazca su hija en verano y también están preparando planes para su boda.

Puedes leer el resto de las declaraciones de Katy Perry en el vídeo superior.

Seguro que te interesa...

La decisión que han tomado Katy Perry y Orlando Bloom respecto al nombre de su hija