Katy Perry, Brad Pitt, Harry Styles o Jennifer Lopez entre los famosos que hablan mal de sus ex

Dado lo complicado que es llevarse bien con un ex, si es un famoso aún más. Después de haber compartido intimidades, lo primero que hacen es confesarse pero no precisamente con un cura o un amigo: ellos van más allá y no dudan en ponerse verdes en las revistas o programas.

En Celebrities.es os traemos las mejores 'traiciones' de los ex famosos como por ejemplo las pullitas de Katy Perry a su ex John Mayer, del que una fuente cercana afirma que John se merece todo lo que dice Katy de él por querer casarse con ella mientras tenía a otra mujer.

Y ya no hablemos si la pareja rompe cuando están a punto de casarse como el caso de Jaime Renedo, ex de Natalia Verbeke, quien ha afirmado de la actriz: " Salir, beber, trasnochar. La gente cambia, aprende de los errores, ella empezó a sacarme de este mundo, pero me di cuenta que Natalia estaba en el mismo mundo que yo, pero con una trayectoria mucho más larga. Si yo tenía el problema, ella lo tenía más", así de rotundo lo afirmaba el cocinero. ¡Muy Fuerte!

Si hay hijos de por medio, Laura Sánchez y Aitor Ocio tampoco han sido menos en airear sus vidas privadas en los medios, soltando asuntos privados sobre la custodia de su hija donde la modelo pidió una prueba psicológica para ver si Aitor era buen cuidador, y para sopresa de ella, el perito y el fiscal "optaron por señalar más apto al padre que a la madre para el caso de tener que optar por una guarda y custodia única". Paulina Rubio también las tiene gordas con el padre de su hijo y ex marido, Colate, del que ha afirmado que es un "mal padre".

Luego hay ex despechados que no tienen otra cosa que hacer que burlase en las redes sociales, como le pasó a Kim Kardashian con su ex esposo Kris Humphries y su ex novio Ray J. Miley Cyrus tampoco tiene las palabras más bonitas para su ex Liam Hemsworth, así lo dejaba de claro en uno de sus conciertos: "Así que le voy a decir a esos hijos de la – que rompieron mi corazón, en particular a uno, que me chupen el pene gordo y disfruten de escuchar esta canción por el resto de sus vidas". Harry Styles también habló de forma muy despectiva y poco caballerosa de Taylor Swift.

Y hablando de infidelidades, a Brad Pitt no le bastó con ponerle los cuernos a la pobre Jennifer Aniston con Angelina Jolie a la vista de todos, sino que encima se atrevió a hablar mal de ella. "Mi vida no era muy interesante…". Justin Timberlake le dedicó una canción a Britney Spears tachándola de infiel. Nick Carter dijo de Paris Hilton, que no era demasiado inteligente porque estaba harto de los continuos rumores de infidelidades. Jennifer Lopez dejó por los suelos a Ben Affleck, de él dejó leer entre líneas que era un pésimo amante en la cama, ¡pobre! Pero bueno, para gustos los colores.