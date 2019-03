Katie Price: "Victoria Beckham tiene unos dientes horribles"

CREE QUE POR ESO NO SONRÍE NUNCA

Katie Price ha dejado claro que Victoria Beckham no es santo de su devoción. En un programa de televisión, Price ha revelado que ella cree que Victoria no sonríe porque tiene los dientes feos. Y no solo eso, sino que ha afirmado que para ella la mujer de David Beckham no es guapa: "Ella es de la media".