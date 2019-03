Katie Holmes sigue una dieta extrema para adelgazar

Los cánones de belleza en Hollywood está repercutiendo sobre la salud física de Katie Holmes. Por lo visto la actriz se siente inadaptada en el mundillo del cine porque no consigue papeles y ha decidido someterse a una dieta extrema mediante la que perder peso en poco tiempo.

La actriz siempre ha sido de constitución delgadita y no sabemos de dónde va a perder ni un kilogramo. De hecho, sus últimas fotos en bikini nos mostraban una figuna nada saludable. Es más, nos parece que está tan esquelética que nos da un poco de repelús.

¿Estará Kate tan presionada por Hollywood para llegar a este extremo? No sabemos lo que le dirán Tom Cruise ni sus más allegados, pero desde celebrities.es la animamos a que no pierda ni un gramo más porque esa imagen fantasmagórica no nos gusta ni un pelo.