Katie Holmes odia a Anne Hathaway

Aunque el diablo se vista de Prada, diablo se queda. Y es que la actriz Anne Hathaway no tiene compasión por la pobre Katie Holmes... Hace unos días hizo una parodia sobre ella en el programa norteamericano 'Saturday Night Live' y a la mujer de Tom no le sentó especialmente bien.

Pobre Katie... hace unos días quejándose de que Tom no le hace caso y ahora se convierte en objeto de burla. Pero Anne no tiene nada en contra de ella. Afirmó que su intención no era molestarla, sino parodiar al personaje que Katie interpretaba en la serie 'Dawson crece', papel por el que se dio a conocer.

De todas formas la madre de Suri no ha sido la única víctima de la actriz. Alanis Morrissette y la futura esposa del Príncipe Guillermo, Kate Middleton, también han sido parodiadas.