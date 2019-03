Katie Holmes se marca un topless para hablar sobre trabajo y maternidad en la revista Glamour

No estamos acostumbrados a que Katie Holmes se suelte la melena, pero en esta ocasión nos ha sorprendido.

La guapa actriz aparece en topless en el próximo número de la revista Glamour. Abrazada a su pecho para que no se le vea nada y en vaqueros, la ex de Tom Cruise se semidesnuda para hablar sobre trabajo y maternidad, que es en lo que ahora mismo se centra su vida. Eso sí, de su ex ni ‘mu’.

Ha tenido palabras de agradecimiento para su familia, ya que asegura que le ayudaron a mantener los pies en la tierra: “Mi familia ha sido crucial para mi visión en la vida. Empecé a actuar con 17 años y tuve éxito a una edad temprana. Todos de repente me conocían y sabían quién era. Pero mis padres me trataron de la misma manera en casa y me recordaron la gratitud”.

Katie también ha hablado sobre su hija Suri: “La maternidad es el mejor regalo, nunca pensaba lo que iba a cambiar la vida”, ha afirmado.