Katie Holmes, familia perdida de Jackie Kennedy

Katie Holmes interpreta a Jackie Kennedy Onassis en la nueva mini serie que se emitirá próximamente en el canal de historia americano. 'Los Kennedy' constará de de ocho partes. Y hemos de resaltar la asombrosa semejanza de la actriz con la ex primera dama.

Según declaraciones recogidas por el dirario Us Weekly: "Me siento muy afortunada". "Tenemos unas costureras maravillosas que están creando vestidos preciosos que son, evidentemente, réplicas de las piezas originales que llevaba Jackie. Su estilo a la hora de vestir era espectacular, siempre iba perfecta, tanto para los actos formales como para el día a día. Me siento muy afortunada de poder interpretar su papel".

Entre los otros actores del reparto podemos encontrar a Greg Kinnear, como John F. Kennedy, y Barry Pepper, como Bobby. La mini serie verá la luz a principios del 2011.