Katie Holmes desvela en un programa de televisión su fobia a los mapaches

Muchos pensarán que si Katie Holmes tuviese alguna fobia sería estar tan cerca de su marido, Tom Cruise, con las rarezas que nos ha dejado ver en los últimos años el actor con eso de la cienciología. ¡Pero no! La actriz le tiene pánico a otra cosa que, la verdad, nos ha hecho bastante gracieja.

Ni a la oscuridad, ni a las arañas, ni a los payasos. A Holmes lo que le realmente le aterroriza son...: ¡los mapaches! Sí, sí. Esos animalitos tan monos, pequeños y tiernos. En su última entrevista, en el programa del famoso Jay Leno, Katie fue contundente: “Me asustan muchísimo los mapaches”, aseguró.

Según cuenta la mamá de Suri, a diferencia de otros animales, los mapaches no parecen tenerle miedo a los humanos y eso le aterra. “¡Una vez uno de ellos se me quedó mirandome con cara de querer patearme el culo! No supe qué hacer, pero se puso de pie y en ese momento a mi lo único que me salió fue ladrarle... Conseguí que se fuera corriendo”, comenta entre risas.

Los mapaches, como bien dijo Katie Holmes, no le tienen miedo a los humanos, pero no sabemos cómo será ver a la actriz ladrando para que el pobre animal saliese corriendo. Katie, guapa, se te están pegando las mismas locuras de tu marido...