Katherine Heigl pierde los modales en la mesa

Por mucha hambre que tenga, no se puede comer así. Llenarse la boca de comida no esta bien, tienen que ser cantidades prudentes, porque luego pasa lo que pasa: llega un fotógrafo y... ¡pillada! Eso es lo que le ha ocurrido a la actriz Katherine Heigl.

La guapa rubia de 'Anatomía de Grey' que se encontraba en una terraza comiendo con un amigo fue cazada con la boca llena, mientras degustaba uno de sus platos favoritos. Eso sí, después y de postre, el cigarrito. Pero esta no es la primera vez que vemos a la actriz en una situación comprometida. Y es que hace unos días pudimos verla en pijama comprando un café.

Katherine, que acaba de terminar de rodar 'One for the money', continúa con la grabación de New Year’s Eve. Con tanto trabajo, ¿está perdiendo los buenos modales?