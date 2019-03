Kate Winslet: "La canción de Titanic me da ganas de vomitar"

La canción más exitosa de la cantante Celine Dion le pone mal cuerpo a Kate Winslet. Y es que, son muchos años arrastrando la fama de ‘Titanic’ y la actriz está un poco harta de todo lo relacionado con la pelicula, así como del tema principal cantado por la canadiense.

Aunque tiene muchos recuerdos acerca la película con la que dio el salto al estrellato, no todos son buenos. De hecho, la intérprete de Rose confiesa que la archiconocida canción ‘My heart will go on’, que identifica la producción de James Cameron, le “da ganas de vomitar” cada vez que la escucha.

"Me encantaría poder decir: '¡Escuchen todos! ¡Es la canción de Celine Dion!', pero no puedo. Simplemente me siento mal, pongo cara seria e intento ocultar mi mirada de fastidio", declaraba Kate a la MTV a cerca del tema ganador de un Oscar.

Han pasado 15 años desde su estreno y parece que a la gente no se le olvida la superproducción. Es más, cada vez que va a un restaurante o un bar, hacen sonar en su honor la dichosa cancioncita que tanto repugna la actriz. Un gesto que lo hacen como detalle y que a Winslet le causa un gran enfado. "Dios te bendiga, Celine, pero realmente la canción me tiene harta".

No sólo ha tenido palabras para el trabajo de Dion. También se ha querido referir a su compañero de reparto Leonardo DiCaprio, del que ha dicho que con el paso del tiempo está más gordo. ¡Vamos! que cualquiera diría que está agradecida a 'Titanic' por toda la fama mundial que la ha dado.