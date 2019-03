Kate Walsh, la actriz de 'Anatomía de Grey', revela que fue diagnosticada de un tumor cerebral

Kate Walsh, la actriz que se hiciera famosa gracias a la exitosa serie ‘Anatomía de Grey’, ha hecho una revelación que ha pillado a todo el mundo por sorpresa: fue diagnosticada de un tumor cerebral hace dos años.

“Cuando la neuróloga me lo dijo, simplemente estaba ida, fuera de mi cuerpo. Tuve que llamar a mi asistente para que se enterara de todo, porque yo ya no estaba ahí. Nunca me lo hubiera imaginado”, confesó la intérprete de 49 años.

“Gracias a Dios se cogió a tiempo y me hice una resonancia magnética porque resultó que tenía un tumor cerebral muy grande en el lóbulo frontal izquierdo. Tres días después me lo extirparon en quirófano”, declaró para la revista Cosmopolitan. Finalmente, los médicos fueron capaces de extraerlo y resultó ser benigno, “pero el miedo nunca se fue”.

“Todos pensábamos que después de interpretar a la doctora Addison durante tantos años en los que pasé más tiempo en un hospital que en mi casa, me sentiría de alguna manera más cómoda, pero estaba tan asustada que parecía una niña de seis años”, ha revelado.

Ahora cuida más su salud y no trabaja hasta el agotamiento durante 80 horas a la semana: “Me encanta trabajar duro y hacer muchas cosas a la vez, pero esto fue una lección increíble. Hice exactamente lo que los doctores me dijeron que hiciera y pregunté todas mis dudas. Recibí mucho apoyo y me tomé mi tiempo”, ha afirmado la actriz, que volvió al trabajo y ya ha grabado varios proyectos como la película ‘Girls Trip’ y la serie ‘Por trece razones’.