Kate Upton, Kendall Jenner y Megan Fox, entre las celebrities a las que les han dado calabazas

Pensamos que nuestras celebrities tienen una vida de ensueño y que nunca reciben un 'no' por respuesta pero no siempre es así ya que, en cuestiones de amor, a muchos de ellos les han dado calabazas en más de una ocasión devolviéndoles a la cruda realidad.

Y sino que se lo digan a la mismísima Katy Perry que nos sorprendía durante un conocido programa de televisión con una curiosa declaración de amor a un jugador de béisbol. Lo que seguro que no se esperaba la cantante es ser rechazada por él ante millones de telespectadores. ¡Qué vergüenza!

Aunque para vergüenza la que tuvo que pasar Megan Fox, que a pesar de ser una de las mujeres más deseadas del mundo parece que no lo tiene todo garantizado a la hora de seducir a alguien ya que fue rechazada por un joven coreano llamado Rain, al que conoció durante la promoción de la primera entrega de 'Transformers'.

Algo parecido ocurrió con Kate Upton que afirmó para la publicación Life&Style que le gustaría tener una cita con el famoso vampiro de la saga 'Crepúsculo', Robert Pattinson.

Otra que también conoce muy bien esto de dar calabazas es Jennifer Aniston, que sabe muy bien como decir que no a cualquiera que se acerque con un anillo de compromiso. Eso es lo que ocurrió con su ex John Mayer al que se le debió de quedar cara de tonto tras el rotundo 'no' de la protagonista de 'Friends'.

Lo mismo ocurrió con Nicki Minaj y el futbolista Mario Balotelli, al que la cantante dejó plantado en último momento para irse a un restaurante a ponerse morada tras uno de sus conciertos, o el cantante de Arctic Monkeys que no acudió a su cita con la modelo Kate Moss por consejo de su madre. Eva Longoria también se deshizo, nada más y nada menos, que del conquistador George Clooney que intentó algo más que una amistad durante uno de sus viajes a Berlín en los que le propuso una cita. ¡Muy fuerte!

Aunque hay otros casos en los que nuestros famosos no piensan rendirse. El mejor ejemplo es el de Kendall Jenner que no piensa tirar la toalla y está totalmente decidida a conseguir una cita con el mismísimo Chris Brown, que actualmente mantiene una relación con Karrueche Tran. ¿Cómo terminará este triángulo amoroso?

Rihanna y el portero de la selección argentina de fútbol, Justin Bieber y una conocida tenista...¡ninguno se escapa! No te pierdas nuestra particular galería de los famosos a los que les han dado calabazas.