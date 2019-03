Kate Moss y Jamie Hince, rumores de divorcio tras cuatro años de matrimonio

Cuando se casaron hace cuatro años, Kate Moss y Jamie Hince eran la viva imagen del amor y la felicidad. Ahora, la pareja, una de las más queridas y seguidas del panorama británico, estaría a punto de firmar los papeles del divorcio según han asegurado varios medios de ese país.

Los rumores de crisis se dispararon hace unos meses cuando, después de protagonizar una terrible bronca con la modelo en un avión, el cantante acudió en solitario al Festival de Coachella. Desde ese momento la pareja apenas se ha dejado ver junta y es que, según ha confirmado el periódico The Sun, llevarían meses viviendo por separado.

El detonante de esta separación habrían sido los celos que despiertan en la top británica las amistades femeninas del rockero, situación que habría hecho estallar a Hince. "Han pasado el punto de no retorno, saben que no habrá reconciliación. Jamie está esperando que Kate inicie los trámites para el divorcio. Aunque ninguno de los dos tiene prisa por empezarlos, ambos saben que no hay vuelta atrás", ha asegurado un amigo de la familia a The Sun.