Kate Moss Vs. Dolores Aveiro: ¿Quién crees que la ha liado más en un aeropuerto?

En la batalla celebrity de esta semana enfrentamos a Dolores Aveiro, la madre de Cristiano Rondaldo contra Kate Moss, el punto que ambas tienen en común es que las dos la han liado esta semana en un aeropuerto. Resulta que Dolores fue detenida en Barajas por ir con 55.000 euros en efectivo en el equipaje de mano, y la modelo tuvo que ser escoltada en un avión por mal comportamiento. ¿Qué celebrity crees que la ha liado más?

Cuando ya creíamos que Ronaldo no podía ser más el centro de atención llega su madre y le roba el protagonismo. Resulta que Dolores Aveiro iba a coger el vuelo a Portugal, su tierra natal, con 55.000 euros en efectivo, en España lo máximo permitido son 10.000 euros. Dolores casi consiguen que la arresten, aunque al final sólo le confiscaron 45.000 euros, nada de nada.

Pero Kate Moss, no se queda atrás, la rubia viajó a Turquía para ver a su amiga Sadie Frost, ex mujer de Jude Law. A la vuelta del viaje, Kate no se comportó demasiado bien en el avión, ya que tuvo que ser escoltada por la policía cuando aterrizó en Londres. Para ti, ¿cuál la ha liado más? ¡Vota, el jueves tendremos los resultados!