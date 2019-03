Kate Hudson revela que le encantaría pasar la noche con Brad Pitt

En mitad de la polémica que ha generado el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie, Kate Hudson ha decidido meter baza. Pero la actriz no ha opinado al respecto del exmatrimonio, sino que ha confesado que estaría dispuesta a pasar la noche con Brad.

La estrella de 'Marea Negra' ha concedido una entrevista al programa de radio 'SiriusXM', donde ha hablado de su soltería y de sus planes de futuro en el plano sentimental. La actriz le dijo a Howard Stern que estaba buscando a alguien con quien pasar un rato divertido.

"¿Sabes lo que me apetece en este momento de mi vida Howard? Pues siendo honesta quiero un hombre divertido, que me haga feliz. Pero solo me interesa un chico que sea muy caliente. Quiero que sea un chico de moda y no lo quiero para toda la vida, ya sabes…", confesó la intérprete.

Cuando Howard le preguntó si se trataba de alguien con el atractivo de Pitt, ella, muy exaltada gritó: "¡SÍ! Creo que Brad es muy, muy guapo". Después le recordó a Hudson que el actor hollywoodense se había quedado recientemente soltero, por lo que ella respondió muy nerviosa: "¡OH DIOS MÍO! ¡¡Howard!!". ¿Qué pensará el exmarido de Jolie sobre esta declaración de intenciones?