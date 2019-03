Kate Hudson revela finalmente si tuvo o no algo con Brad Pitt tras su divorcio de Angelina Jolie

Desde su divorcio de Angelina Jolie han sido muchas las ocasiones en las que se ha rumoreado que la actriz Kate Hudson y Brad Pitt habrían tenido un romance. Ahora, tras meses de especulaciones, la actriz se pronuncia por primera vez sobre este tema y revela si realmente tuvo algo con el actor tras su separación.

Kate acudió como invitada este martes al programa 'Watch What Happens Live With Andy Cohen' y allí habló sobre este rumor: "Ese fue el rumor más loco de la historia. No hay nada de cierto en eso". Y añadió: "De hecho no lo había visto como en cuatro años. Fue un rumor medio genial. Me gustó. Pensé, 'Ok, ¡tendremos mellizos!'", confesaba la intérprete con mucho humor.

Unas declaraciones que ponen fin a estos meses de rumores. Aunque la verdad, harían muy buena pareja…