Kate Hudson habría roto su aventura con Nick Jonas por sus celos hacia Demi Lovato

Después de romper con sus respectivas parejas, parecía que Kate Hudson y Nick Jonas habían decidido comenzar algo más que una amistad entre ellos. Sin embargo, más tarde una fuente cercana a la actriz explicó que lo que hubo entre la pareja "solo fue una aventura". Ahora, se han revelado nuevos datos acerca del misterioso affaire.

Cuando salió a la luz el breve romance, la fuente comentó que el motivo por el cual la relación iba a ser simplemente algo pasajero era porque "Kate está volcada en sus hijos y no quiere comenzar una relación seria en este momento". Sin embargo y según informa Life & Style Weekly, es posible que la verdadera razón de que el romance acabara fuera debido a los celos de Hudson, ya que no veía del todo bien que Nick se fuera de gira con Demi Lovato.

Es probable que Kate tuviera más motivos para no comenzar algo más serio con el cantante, pero al parecer una de las razones de peso fue que creyó que Nick no sería capaz de mantener su compromiso con ella una vez hubiera empezado la gira con Demi. "Está bien acostumbrarme a estar sola. El objetivo cuando estás en una relación es no estar fuera de la relación. Es intentar mantener esa relación. Pero si no funciona, no puedes forzar las cosas", declaró Kate en una entrevista para Harper’s Bazaar.