Kate Hudson, embobada con la 'pilila' de Tom Cruise

A Kate Hudson, su segundo embarazo parece haberle revolucionado las hormonas y ha confesado que en su época de adolescente se sentía súper atraída por la "pilila de Tom Cruise". De hecho, Kate dice ver una y otra vez su película La clave del éxito y "rebobinarla constantemente sólo para ver su entrepierna". "Esta loca por él", añade.

No sabemos qué tal le habrán sentado estos comentarios a su prometido, el líder de la banda Muse, Matthew Bellamy, y padre de su segundo hijo, pero esperamos que esta extraña fijación se le haya pasado con el tiempo.

Y es que la hija de Goldie Hawn ve la desnudez como algo natural. "Tenemos una familia abierta, la desnudez no es algo que haya que ocultar. Tengo muchos hermanos y mi casa está siempre llena de gente, no hay que ver el hecho de no llevar ropa como una gran cosa".

Suponemos que se habrá quedado a gusto, lo que no sabemos es cómo se habrá tomado Tom Cruise que hubiese alguien examinando sus partes constantemente, como si se tratara de un bicho raro.