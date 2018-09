Kate Hudson aclara en los Globos de Oro 2016 que no tiene nada con Nick Jonas

Kate Hudson apareció el pasado domingo a la gala de los Globos de Oro 2016 con una peculiar vestimenta compuesta por tres piezas, cada cual más pequeña, diseñadas por Michael Kors. No fue de las más acertadas para la ocasión, pero lo que sí que es cierto es que a sus 36 años está estupenda, por eso no es raro que se la pueda relacionar con hombres de menor edad que ella, como Nick Jonas, ex 'Jonas Brothers', de 23 años.

Son muchas las veces en que se ha relacionado a Kate con Nick, ambos han sido fotografiados divirtiéndose juntos y en actitud cariñosa, últimamente se les ha visto esquiando en un resort de lujo en California. Por alusiones a los rumores acerca de su supuesta relación, la actriz ha aprovechado el evento para dejar claro que entre Nick Jonas y ella no hay nada más que una simple amistad ya que son muchas las especulaciones que giran en torno a ambos.

Aunque en noviembre se confirmara que la actriz y el cantante tuvieron un affair casual, ahora según Kate no hay nada de nada. Se trata de una relación que no ha dado sus frutos por el momento.