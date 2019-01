La razón por la que Kate Beckinsale se ha visto obligada a publicar esta foto desde el hospital

Desde que Instagram se ha convertido en una importante ventana a la intimidad de los famosos, son muchos los que utilizan esta red social para mantener informados a sus seguidores de qué está ocurriendo en su vida incluso cuando tienen tan malos momentos como este…

Si hace semanas era Maluma, ahora ha sido Kate Beckinsale la que ha dejado muy preocupados a sus seguidores compartiendo una imagen donde aparece en el hospital.

A través de esta imagen la actriz ha revelado que se encuentra ingresada en el hospital tras sufrir una ruptura en un quiste ovárico.

Una foto que en un primer momento la intérprete no pensaba compartir con todos sus seguidores, pero debido a que los paparazzis la fotografiaron, Kate decidió publicar esta foto para así evitar que vendiesen la exclusiva de su ingreso.

"No lo habría publicado si no hubiéramos notado a alguien en un automóvil que me tomaba una foto cuando yo salía del hospital en silla de ruedas. Tengo Instagram en gran parte para poder hacer mi propia narrativa honesta y no tener que ser siempre emboscada por historias inventadas que salen. Preferiría decir lo que sucedió antes que soportar la especulación, por lo que decidí compartir (su situación). No es normal ser fotografiado en situaciones vulnerables por personas que no conoces", escribe la actriz junto a la foto.