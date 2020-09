Lo que se esconde detrás de la cancelación del programa de las Kardashian 'Keeping Up With the Kardashians'

Las Kardashian se mostraron muy tristes tras anunciar el final del reality show que han protagonizado durante 14 años con 20 temporadas, 'Keeping Up With the Kardashians', el reality que les lanzó a la fama individualmente y que le has hecho convertirse en una de las familias más famosas del mundo.

El programa de televisión le ha dado mucho a las hermanas Kardashian Jenner como ellas mismas han reconocido en varias entrevistas. Durante estos años hemos podido ver su vida diaria, el crecimiento de sus carreras, sus familias... así como el sorprendente cambio de sexo de Caitlyn Jenner y la reacción de toda la familia. En una de las últimas entrevistas, la matriarca del clan, Kris Jenner, declaró que todas habían recibido la noticia con tristeza pero Khloé lo estaba sufriendo especialmente.

Pero esta cancelación podría tratarse de una estrategia, y es que según ha publicado el medio estadounidensePage Six, puede que esto no sea el final. Al parecer las hermanas podrían estar negociando con otras plataformas como Netflix, Amazon o Apple y estarían interesadas ​​en firmar un acuerdo de transmisión más lucrativo y de grandes cifras económicas. E! Entertainment Television habría pagado a la familia 150 millones de dólares la última vez que renovaron su contrato en 2017 pero otros titanes empresariales estarían dispuestos a hacer crecer exponencialmente esa generosa cifra.

