Las Kardashian, muy preocupadas con la actitud de Rob después del escándalo

Kardashian | Instagram

Las Kardashian han mostrado su descontento con su hermano Rob Kardashian como consecuencia de lo ocurrido cuando este compartía en sus redes sociales imágenes y vídeos de su expareja Blac Chyna totalmente desnuda y con otro hombre. Kim, Kourtney, Khloé Kardashian y su madre Kris Jenner están muy preocupadas por el comportamiento de Rob y sobre todo por cómo la situación pueda afectar en un futuro a la hija de la pareja, Dream. Tal y como aseguran fuentes cercanas a la familia, ellas están más alarmadas por los ofensivos mensajes que su hermano ha dejado en Twitter, que por las fotos de Blac. Pese a esta última locura de Rob, las Kardashian van a seguir apoyándolo y sobre todo ayudándolo a que esto no se vuelva a repetir, por el bien de su pequeña.

Today Chyna sent me a video after I just bought her 250K of jewelry and she sends me this video... of another man in our bed pic.twitter.com/3rE4luXilJ — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

But yes when ur girl leaves u after u spent 100K on her body to get done and then leaves u after have a baby girl who is only a few months — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

Just sad. Loved Chyna as my wife and accepted all the wrong she did and continued to ride for her and remain Loyal to her. Never did I cheat — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

But she couldn't remain loyal and cheated and fucked way too many people and she got caught and now this is all happening and it's sad — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

We had a beautiful baby girl that was the best thing that's happened to me and soon as that baby was born Chyna was out. — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

Soon as kylie and tyga broke up Chyna was over the game. She had a baby out of spite and I'll never view her the same. — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

I truly thought Chyna wanted to be a family and that's why I was so loyal to her but I learned my lesson and everyone else was right — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017