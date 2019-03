Las Kardashian estallan contra Scott Disick por su supuesta infidelidad

De acuerdo con lo que Kim Kardashian le cuenta a su hermana Khloé Kardashian durante sus vacaciones en Costa Rica, su cuñado, Scott Discik, tuvo la poca vergüenza de llevar a una amiga especial y meterla en el hotel de Dubái mientras acompañaba a Kim durante un acto promocional en el país árabe.

Khloé y Kim no dudaron en defender a su hermana de la infidelidad cometida por Scott y acorralaron a su cuñado que recibió todo tipo de críticas y acusaciones por su comportamiento.

Conforme avanzaba el episodio el resto de la familia recibía la noticia con asombro sin poder creer lo que estaban escuchando.

No se sabe cómo acabará este dramático episodio pero Kourtney lo tiene claro, Scott no se merece su perdón: "De verdad no creo poder regresar con él. Mis hijo se merecen tener alguien con mejor características morales".