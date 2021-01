Kanye West reaparece por fin después de conocerse su separación de Kim Kardashian

Para Kim Kardashian y Kanye West el 2021 no empezó de la mejor manera después de que se conociera que se estaban divorciando. Desde que se hizo oficial la noticia, la única información que había sobre el rapero es que estaba en su rancho de Wyoming. Y es que desde que salieron a la luz los rumores de la ruptura hace unos meses, decidió irse allí a vivir.

Al parecer, después de que le fotografiaran por última vez hace unos meses junto a su hija, el pasado fin de semana el artista regresó a Los Ángeles, donde actualmente se encuentra la celebrity junto a sus hijos, en su jet privado junto a varias personas de su equipo. Aunque hasta el momento es lo único que se conoce al respecto, ya que no se sabe si ha vuelto a la mansión que comparten o se ha alojado en otro lugar.

Y es que Kanye ha estado todo este tiempo desaparecido. En su cuenta de Instagram no publica una imagen desde el 4 de noviembre cuando fue a entregar su voto para las elecciones de Estados Unidos. Sin embargo, Kim ha sido todo lo contrario, ya que no ha dejado de subir contenido a esta red social junto a su familia y mostrando sus asombrosos looks.

Desde que se conoció la noticia, el hasta ahora matrimonio no ha dado declaraciones al respecto, lo único que se sabe es que la celebrity contrató a Laura Wasser, una abogada muy conocida entre las estrellas de Hollywood. Por su parte, todo apunta a que estarían tratando de llegar a un acuerdo para repartir las propiedades que la pareja tiene en común.

Según aseguran en Page Six, la serie basada en la familia Kardashian, 'Keeping Up With the Kardashians', que tiene pensando terminar en 2021 contaría con un episodio en el que se dejan ver los problemas que tiene el matrimonio durante la grabación de la última temporada.

