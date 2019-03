Kanye West ingresa en el hospital tras suspender su gira Saint Pablo Tour

Pero… ¿Qué es exactamente lo que le ha ocurrido a Kanye West? Tras la polémica actuación de poco más de 30 minutos, en la que criticó a Beyoncé y Jay-Z, en la que confesó que de haber votado hubiera elegido a Donald Trump, el rapero ha tenido que ser hospitalizado en un centro médico de Los Ángeles.

El suceso ocurría sobre las 13:20 horas, cuando el marido de Kim Kardashian se encontraba en casa de su entrenador personal, Harley Pasternak, que fue quien llamó a emergencias. Algunos medios internacionales informan que el intérprete acudió por su propio pie al hospital, bajo prescripción médica y que se encuentra bien.

Sin embargo, el portal de noticias TMZ asegura que Kanye opuso resistencia y tuvo que ser esposado a una camilla para poder ser trasladado. Al parecer, según informa People, West "padece insomnio y está muy cansado". Podría ser este el motivo por el que, horas antes a su ingreso, su representante anunciara que se suspendía su gira Saint Pablo Tour.

Mientras tanto, la protagonista de 'Keeping Up With the Kardashian' se encontraba en mitad de un vuelo rumbo a Nueva York, donde acudiría a una gala benéfica en homenaje a su padre fallecido, Robert Kardashian, y que supondría su reaparición pública tras el robo sufrido en París. Al enterarse de la noticia, Kim volvió rápidamente a Los Ángeles para cuidar a su marido.