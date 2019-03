Kanye West defiende la inocencia de Bill Cosby en las redes sociales

Bill Cosby lleva unos años viviendo una pesadilla, y es que el reputado actor ha sido acusado por 60 mujeres de haber cometido abuso sexual contra ellas. Hace unos días, Cosby se enfrentó a la primera vista del juicio por la presunta agresión sexual contra Andrea Costand, una de esas mujeres, cuya demanda fue desestimada en 2005 y ha vuelto a abrirse ahora tras encontrar ciertos "vacíos legales en el caso".

Aunque Bill esté devastado viendo que el mundo se le viene encima, no todos creen que sea culpable. De hecho, Kanye West ha querido mostrarle su absoluto apoyo a través de su cuenta de Twitter, en la que ha escrito "¡Bill Cosby es inocente!". Un comentario que no ha sido muy bien acogido por sus seguidores, quienes no se han cortado con las críticas.

"Kanye, por favor, no hagas esto", "Bloqueado, reportado, suscripción cancelada" o "Cada vez es más difícil seguir amándote", han sido algunas de las respuestas de sus más fieles fans, quienes creen, al igual que ciertos medios estadounidenses, que el tuit no ha sido más que una estrategia promocional del nuevo disco de West, ya que en su último lanzamiento, 'Facts', el artista hace referencia a Bill Cosby.