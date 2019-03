Kaley Cuoco, la viva imagen de la felicidad junto a su nuevo novio Karl Cook

No hay nada como el inicio de una relación para vivir el amor en todo su esplendor. Esto es lo que le está pasando a Kaley Cuoco después de haber vuelto a encontrar la ilusión tras romper su matrimonio express con el tenista Ryan Sweeting.

Y es que, la actriz está de lo más enamorada de su nuevo novio, Karl Cook, con el que lleva saliendo casi un mes pero está siendo una relación de lo más intensa. Solo hay que echarle un vistazo a su Instagram para ver lo locamente enamorada que está y lo feliz que le ha hecho conocer a su chico.

La pareja no para de hacer planes juntos como a la competición hípica a la que han asistido este fin de semana. Kaley publicó una imagen de ella y su novio donde decía: "Cuando mi bebé gana, es una buena noche para esta chica". Y, y hace unos días subía otra foto de ellos muy romántica en la que comentaba: "Así es como se ve la felicidad". Si es to no es amor, nada lo puede ser.