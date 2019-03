Kaley Cuoco, portada del mes de diciembre en 'Women's Health', ha confesado que no todo su físico es natural. La protagonista de 'The Big Bang Theory', una de las comedias más vistas en todo el mundo, ha revelado a la publicación haberse sometido a una operación de nariz y de pecho.

"Hace años me hice la nariz y me puse pecho, lo mejor que he hecho", reveló la estrella sin avergonzarse de haber recurrido a la cirugía estética. "Recientemente me hice un relleno en una línea en el cuello que he tenido desde que tenía 12 años", añadió.

"Por mucho que quieras amar a tu ser interior... Lo siento, es una realidad que también quieras lucir bien", reflexionó la actriz televisiva mejor pagada del mundo junto a Sofia Vergara. "No creo que debas hacerlo por un hombre o cualquier otra persona, pero si te hace sentir segura, es increíble", confesó la intérprete de 30 años.

Sin embargo, la artista no puede atribuir ese cuerpo atlético sólo a la cirugía. De hecho, Kaley lleva a cabo una serie de ejercicios de fitness para mantener su aspecto tan fabuloso. "No solía disfrutar del entrenamiento y encontré algo que me encanta, el yoga", compartió, agregando que también lo compagina con el spinning, el pilates y el running.