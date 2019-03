Kaley Cuoco y Johnny Galecki desmienten los rumores sobre un posible romance

Ahora que Kaley Cuoco vuelve a estar en el mercado las especulaciones sobre su vida sentimental no se han hecho esperar. La actriz que da vida a Penny en la popular sitcom 'The Big Bang Theory' ha tenido que desmentir los rumores que la situaban de nuevo junto a su compañero de reparto Johnny Galecki, Leonard Hofstadter en la ficción, con quien ya mantuvo un romance entre 2007 y 2009.

Ambas estrellas de la pequeña pantalla se han encargado de desmentir las informaciones que les relacionaban sentimentalmente a través de sus respectivas cuentas de Instagram. "Siento decepcionaros, pero no hay aventuras amorosas aquí. Johnny y yo somos amigos. Con Leonard y Penny es suficiente", ha escrito la actriz junto a una divertida instantánea en la que ambos aparecen mirándose a la cara. Por su parte, Johnny ha querido reiterar el mensaje de su amiga con otro en el que deja claro que entre ellos no hay nada más: "No hay escándalos amorosos aquí. Solo una profunda amistad".

Kaley Cuoco anunció su divorcio a principios del pasado mes de septiembre, cuando ella y su ex marido, el tenista estadounidense Ryan Sweeting, pusieron fin a sus 21 meses de matrimonio. Esta separación se produjo como consecuencia de la adicción del deportista a los calmantes tras someterse a una operación de espalda.