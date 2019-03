Kaley Cuoco se disfraza de Justin Bieber y su marido Ryan Sweeting de Selena Gomez en Halloween

LA PAREJA HACE ALARDE DE SU GRAN SENTIDO DEL HUMOR

No paramos de sorprendernos con los disfraces que han elegido para Halloween nuestras celebrities pero, sin duda alguna, uno de los que más ha llamado nuestra atención ha sido el que han escogido Kaley Cuoco y su marido Ryan Sweeting. La pareja apareció en las redes sociales disfrazada de Justin Bieber y Selena Gomez y, para más ‘inri’, intercambiaron papeles: la actriz iba del cantante y el tenista de su ex novia. Muy divertidos compartieron fotos en las redes sociales y, como podemos ver, no dejaron que se les escapara ningún detalle.