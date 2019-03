Kaley Cuoco apuesta de nuevo por el pelo largo

¡Kaley Cuoco vuelve al pelo largo! La actriz quiere desprenderse de su personaje en la ficción 'The Big Ban Theory' después de haber finalizado el rodaje de la novena temporada. La actriz se ha puesto en manos de la peluquera de la serie, Faye Woods, que a juzgar por la reacción de la intérprete ha hecho un buen trabajo. "Este es el resultado, mi pelo ha vuelto. Gracias", escribió Cuoco en Instagram.

Kaley retó a sus enemigos en las redes sociales cuando publicó la imagen durante el cambio. La actriz añadió como título "no puedo esperar a todos los comentarios negativos". ¡Eso es llevar con buen humor las críticas! Aunque, sus seguidores no pudieron hacer otra cosa que alabar su cambio de look y decirle que está guapa de cualquier forma.

La actriz decidió divorciarse del tenista Ryan Sweeting a finales del año pasado después de tan sólo 21 meses de casados. Kaley confesó "ha sido muy duro", y esperaba que el 2016 fuese mejor que el 2015. ¡Pelo nuevo, vida nueva! Cuoco ha vuelto a recuperar la sonrisa al lado de jinete Karl Cook. ¿La habrá rescatado a lomos de su caballo?