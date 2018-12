Así ha intentando aprovecharse el ex de JWoww de la terrible situación que atraviesa

DÍAS DESPUÉS DEL ESCÁNDALO CON SU MARIDO

JWoww, conocida por el reality 'Jersey Shore', no está viviendo su mejor momento. Hace unos días se conocía la noticia de la detención de su todavía marido, Roger Mathews, a quien sacaron de su propia casa en mitad de la noche por una orden de alejamiento. Pero ahora el problema es otro ex, Thomas Lippolis, quien la amenazó con contar secretos suyos si no le pagaba 25 mil dólares. ¡Cómo se aprovecha!