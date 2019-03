Jwoww muestra su extravagante vestido de boda en Instagram

ESTÁ ESPERANDO SU SEGUNDO HIJO

La estrella de MTV Jwoww celebró el pasado sábado 17 de octubre su boda con su novio Roger Mathews tras más de cinco años de noviazgo. Como en todas las bodas el secreto mejor guardado era el vestido de novia y el de ella no iba a ser menos. Hemos podido comprobar en una foto que ha subido a Instagram que Jenni fue vestida como una auténtica princesa el día de su boda. Al vestido no le falta ningún detalle. Pero esa no era la única sorpresa de la noche y es que en mitad de la ceremonia anunció que está esperando su segundo hijo.