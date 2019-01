JWoww de 'Jersey Shore' comparte un vídeo donde su ex Roger Mathews aparece empujándola

Desde que JWoww y Roger Mathews anunciaron su separación, ambos mantienen un duro y crudo enfrentamiento. Ambos han lanzado un sinfín de acusaciones, incluso Roger publicó hace semanas un vídeo donde aparecía la policía deteniéndole dentro de la casa familiar.

Tras esta publicación, JWoww salió en su defensa. Pero ahora, la participante del famosos reality 'Jersey Shore' ha dado un paso más y a través de su página web ha publicado diferentes denuncias hacia Roger así como varios vídeos, en uno de ellos podemos ver cómo Roger empuja a Jwoww.

"He pasado los últimos meses tratando de proteger a nuestros hijos de la humillación pública, porque como padres, SOMOS RESPONSABLES DE PROTEGERLOS. Quería manejar esto fuera del foco de atención porque nuestro silencio es su mayor bien. Incluso cuando intentaste deshonrar mi nombre, hacer acusaciones falsas e incluso mentir a escondidas. Todavía permanecí en silencio por lo desafiante que era... ¿Por qué? Por un bien mayor. Ya no puedo sentarme sin hacer nada mientras me maltratan y difaman de una manera tan atroz", escribe Jenni Farley.