Justin Timberlake y Jessica Biel venden sus fotos de boda a People por 300.000 dólares

¡Ya tenemos imágenes de la esperada boda de Justin Timberlake y Jessica Biel! Hace pocos días os informábamos que finalmente, y tras varios años de idas y venidas, el cantante y la actriz se darían el 'sí quiero' al sur de Italia, en una ceremonia de lo más romántica. Pocos detalles se sabían de la boda y ahora sabemos el porqué… ¡exclusivón al canto!

Hemos podido ver la primera imagen de los novios, pero en la portada de una conocidísima revista: People. La parejita no ha podido evitar ser tentados por la publicación que siempre consigue este tipo de exclusivas, y se rumorea, según The New York Post, que se han embolsado más de 300.000 dólares. Unas imágenes que vendieron nada más terminar la boda, según dicen, y que habrían ayudado a la pareja a pagar la ceremonia, que se estima que costó alrededor de seis millones y medio de dólares.

En esta imagen de portada podemos ver una estampa de lo más graciosa: Justin salta de alegría tras convertirse en un hombre casado, demostrando como siempre su extrovertido carácter. El actor lució para ese día tan especial un elegante esmoquin del diseñador Tom Ford. Mientras tanto, Jessica aparece tal y como siempre la vemos, más paradita y con ese aire de ñoña que aumenta al verla lucir un vestido súper pomposo color rosa, diseño de Giambattista Valli.

La boda tuvo lugar en un exclusivo hotel en Savelletri, frente a tan sólo 80 amigos y familiares. Según cuenta la revista, Timberlake fue el encargado de cantar mientras su chica se acercaba al altar, un bonito detalle que hizo que todos los presentes no pudiesen contener las lágrimas... “Cuando vi a Jessica vestida de novia pensé que era la cosa más bonita que había visto jamás”, confiesa Justin a la revista. Una entrevista que en breve se podrá ver íntegra; y que en nuestro país, muy probablemente, podremos descubrir en la revisa '¡Hola!', ya que los derechos en Europa han sido vendidos a la revista inglesa ‘Hello!’.