Justin Timberlake, y su esposa, Jessica Biel se han visto envueltos durante estos últimos meses en una crisis matrimonial debido a las supuestas infidelidades del cantante. Y es que desde que empezaría el rodaje de 'Palmer', la nueva película en la que se encontraría inmerso, se han desatado todas las alertas de crisis dentro el matrimonio.

Mientras Jessica Biel y su hijo Silas se encontraban en Los Ángeles, el diario The Sun publicó unas imágenes donde vemos al cantante en Nueva Orleans, en una actitud un tanto comprometida con su compañera de reparto, Aisha Wainwright. Ambos actores se encontraban en un pub nocturno y… ¡entre ellos saltaban chispas! Es imposible no apreciar la atracción que existe, las fotografías muestran cómo ambos se están regalando gestos muy cariñosos, que sin duda, a la esposa de Timberlake, Jessica Biel, no le han hecho ninguna gracia.

Ahora sabemos la verdadera razón por la que el cantante norteamericano publicó una disculpa vía Instagram: Jessica Biel. Y es que según fuentes han revelado a la revista Us Weekly: "Se sintió tan humillada por lo que había hecho que quiso que aceptase la responsabilidad que tenía".

Seguro que te interesa...

El percance que ha dejado asustado a Justin Timberlake junto a su mujer Jessica Biel