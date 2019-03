Justin Timberlake y Jessica Biel se darán el 'sí quiero' en un romántico castillo de Nápoles

Una de las parejas que más ha dado que hablar con sus idas y venidas por fin… ¡se casan! Jessica Biel y Justin Timberlake se darán el ‘sí, quiero’ en una romántica y muy discreta ceremonia en Italia. Todo indica que será el próximo fin de semana del 20 de octubre la fecha elegida por los actores, que han sido ya vistos en Nápoles en lo que habría sido una última fiesta como solteros.

Se han sabido pocos detalles del enlace pero, al parecer, los novios han elegido un castillo para ese gran momento. Poco más se sabe, ya que Biel y Timberlake han pedido expresamente a sus invitados que no desvelasen la ubicación de la boda. Según New York Post, los presentes a dicho enlace también habrían sido avisados de no llevar cámaras de fotos ni teléfonos móviles. ¿Así se evitan que les chafen una exclusiva?

Desde 2007 estos tortolitos han estado yendo y viniendo, siendo una de las parejas más inestables de Hollywood. El carácter seductor y ‘golfete’ del novio hizo en varias ocasiones que la actriz le mandase a paseo, pero finalmente a principios de 2012 la abuela del cantante dio la noticia: “Me llamó en Navidad para contarme que estaban prometidos”, contaba la feliz yaya.

Una historia que termina felizmente y que une a dos de los chicos más sexys y con más proyección del panorama hollywoodense. ¡Que sean felices y coman muchas perdices!