Justin Timberlake... ¡For president!

Los guapísimos Justin Timberlake y Amanda Seyfried se han metido en el papel de presidenta y primera dama para protagonizar el próximo número de W Magazine. Un reportaje donde los protas de In time encarnan a una pareja política de la época del 'Yes, we can'.

Nuestros chicos están irreconocibles en las fotos y se han convertido en el auténtico sueño americano. De rubio platino y con un look muy sexy, Amanda está espectacular. Pero Justin no se queda atrás. Muy trajeado y elegante, el polifacético Timberlake se mete en las paredes de la Casa Blanca para ser el mandamás de Estados Unidos. ¿Se le habrá pasado por la imaginación quitarle la silla a Obama? Desde aquí lo tenemos claro... ¡Justin for President!

La pareja se recorre todos los rincones de la Casa Blanca y encarna a una pareja de ensueño. La química entre Justin y Amanda salta a la vista y así lo confirman sus protagonistas. Están encantados de haber trabajado juntos y de protagonizar escenas de sexo. Y no sólo eso, la actriz asegura que le encantan las escenas de cama y más si es con chicos jóvenes y guapos como Justin. ¿Habrán traspasado la linea de la ficción?

Ahora que el cantante está más solito que la una y parece llevarse tan bien con su compi de reparto, ¿tendremos nuevo romance a la vista?