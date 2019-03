¿Justin Timberlake está con Ashley Olsen?

El cantante Justin Timberlake es un rompecorazones no hay fémina que se le resista y tras acabar su ‘si pero no’ con Olivia Wilde parece que ya ha encontrado quien le de un beso de buenas noches. La afortunada de besar esos carnoso labios es... Ashley Olsen.

Aunque en la redacción nos hayamos quedado con la boca abierta parece que indagando encontramos muchos puntos en común: ambos eran niños estrella, tienen sus propias firmas de moda y son rubitos.

Los rumores de los que se hace eco HollywoodGossip aseguran que la parejita es inseparable y Nueva York es su nidito de amor.

Una fuente cercana a la pareja asegura que los ha visto juntos en el Hotel Greenwich, en una fiesta, disfrutando de dos espectáculos de Broadway e incluso en un partido de polo fuera de la ciudad.

Parece que la parejita conecta pese a que no peguen ni con cola. Una fuente cercana a Olsen dice que es "consciente de la reputación de Justin con las mujeres, pero ... no se lo puede sacar de la cabeza”. No sabemos cómo acabará esto pero... nos morimos de ganas de verles juntos.